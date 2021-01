5/15 ©Getty

Kendall Jenner adora le mise sensuali come questa, composta da una mini jumpsuit tutta nera. Gli stivali in pelle anch'essi neri la rendono ancora più femme fatale. Se volete optare per un look del genere, staccate cromaticamente con un accessorio, ad esempio la borsa in cuoio marrone è l'ideale per smorzare il troppo black

