2/18 ©Getty

La First Lady Jill Biden in Alexandra O’Neil opta per la nuance acquamarina che le dona moltissimo. Gli inserti in velluto sul bavero del cappotto leggermente più scuri come i risvolti delle maniche virano su un celeste. Anche in questo caso, si tratta di una tinta molto calmante e rassicurante

Lo speciale sull'insediamento di Joe Biden