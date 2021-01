Insediamento Biden, i guanti di Bernie Sanders spopolano sui social

Il senatore del Vermont, tra i presenti all’Inauguration Day, nella gelida giornata a Washington ha indossato dei guantoni molto particolari. Si tratta di una creazione realizzata a mano da un'insegnante che glieli ha regalati due anni fa. Il materiale usato è lana con plastica riciclata. L'immagine di Sanders imbacuccato è diventata subito di tendenza su internet. Tantissimi i fotomontaggi ironici in cui lo si vede inserito in situazioni divertenti

Tra le tantissime immagini iconiche dell’Inauguration Day (LO SPECIALE - LE FOTO PIÙ BELLE), il giorno dell’insediamento e del giuramento di Joe Biden come nuovo presidente degli Usa, c’è anche quella del senatore del Vermont Bernie Sanders e in particolare dei suoi guanti. L’ultimo democratico ad arrendersi nella corsa alle primarie contro Biden, è arrivato tra i primi ospiti a Capitol Hill, in una Washington sferzata dal gelo. Il senatore indossava un parka ma soprattutto un paio di guanti di lana “old style” che non sono passati inosservati.