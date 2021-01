Inauguration Day, tutto pronto per l'insediamento del presidente Biden

1/10 ©Ansa

Tutto pronto a Washington per l'Inauguration Day, la giornata in cui Joe Biden si insedierà alla presidenza degli Stati Uniti, con la sua vice Kamala Harris. La capitale è blindata dalle forze dell'ordine. Le misure di sicurezza sono state rafforzate rispetto al passato sia per l'emergenza Covid-19 sia perché si temono scontri dopo l'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio

Insediamento Biden, gli aggiornamenti in diretta