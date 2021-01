Usa, Biden attiva l'account Twitter. Senza i follower di Trump

Il profilo ufficiale del presidente eletto si trasformerà in @POTUS il 20 gennaio, subito dopo l'insediamento. A differenza di quanto accaduto finora, gli iscritti accumulati negli anni passati sono stati azzerati: il social network ha comunicato la nuova regola senza fornire ulteriori spiegazioni

Joe Biden ha attivato il suo account Twitter da presidente eletto degli Stati Uniti. Però, in base alle nuove regole stabilite dal social network, è stato costretto a ripartire da zero follower. Secondo la Bbc, lo staff di Biden non ha preso bene la decisione, che segna un cambio di rotta rispetto alla transizione da Barack Obama a Donald Trump, che aveva ricevuto l'account @POTUS con i 13 milioni di follower raccolti negli anni precedenti.

I nuovi account ufficiali

Il nuovo account di Biden è @PresElectBiden e diventerà @POTUS solo dopo l'insediamento del 20 gennaio. Nelle prime 9 ore dall'attivazione l'account ha raggiunto poco meno di mezzo milione di follower. Sul nuovo profilo, il presidente eletto ha condiviso finora un solo tweet, spiegando la situazione: "Gente, questo sarà il mio account ufficiale da Presidente degli Stati Uniti. Alle 12:01 del 20 gennaio diventerà @POTUS. Fino ad allora, userò @JoeBiden". Il team di Biden ha anche registrato @FLOTUSBiden per la futura first lady, Jill Biden, e un nuovo account ufficiale, @SecondGentleman, per il marito di Kamala Harris, Doug Emhoff.