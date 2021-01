Twitter sospende definitivamente l’account di Donald Trump

L’azienda in una nota: “C’è il rischio di ulteriore incitamento alla violenza. Piani per future proteste armate sono già iniziati a proliferare, incluso un proposto secondo attacco al Congresso il 17 gennaio". Il tycoon dopo lo stop ha provato a postare sul social con la pagina @POTUS, ma la piattaforma ha rimosso i suoi messaggi e ha annunciato che ne limiterà l’utilizzo Condividi:

Dopo Facebook e Instagram, anche Twitter sospende definitivamente l'account del presidente Usa uscente Donald Trump (@realDonaldTrump) dopo l’irruzione a Capitol Hill del 6 gennaio (FOTO). "Dopo aver rivisto i recenti tweet da @realDonaldTrump - si legge in una nota - abbiamo deciso di sospendere permanentemente l'account per il rischio di ulteriore incitamento alla violenza". Il tycoon, dopo aver tentato invano di usare l’account ufficiale @POTUS (President of the United States), è ricorso a un comunicato della Casa Bianca: "Lo avevo previsto. Nel sospendere il mio account vogliono mettermi a tacere, vogliono mettere a tacere voi e i 75 milioni di grandi patrioti che hanno votato per me. Non ci metteranno a tacere. Stiamo trattando con vari altri siti e a breve avremo un grande annuncio, nel frattempo stiamo valutando la possibilità di costruire una nostra piattaforma ". Intanto sono andate in calo di oltre il 2% le azioni di Twitter nelle negoziazioni fuori orario dopo l'annuncio dello stop all'account di Trump.

“Limiteremo l’ultilizzo di @POTUS” leggi anche Usa, Trump: "Non sarò alla cerimonia di giuramento di Biden" Dopo la sospensione dell’account da 88 milioni di follower, Trump ha provato a spostarsi sull’account @POTUS, ma Twitter ha rimosso una serie di post in cui il tycoon si lamentava dello stop: "Twitter è andato sempre più in là nel vietare la libertà di parola - aveva scritto - e questa sera i dipendenti di Twitter si sono coordinati con i Democratici e la Sinistra Radicale nel rimuovere il mio account dalla loro piattaforma, per zittire me - e voi, i 75.000.000 di grandi patrioti che hanno votato per me". "Usare un altro account per evitare la sospensione è contro le nostre regole - ha spiegato un portavoce di Twitter - Abbiamo quindi preso provvedimenti contro i recenti tweet sull'account @POTUS". La società ha fatto sapere che "gli account governativi come @POTUS e @WhiteHouse non verranno sospesi in modo permanente, ma adotteremo misure per limitarne l'utilizzo".

“Gli account politici non sono al di sopra delle regole” leggi anche Le "previsioni" dei Simpson che anticipano l'assalto a Capitol Hill Il social network aveva già cancellato diversi tweet di Trump, che ha continuato a contestare la validità delle elezioni presidenziali, e aveva sospeso il suo account per dodici ore prima di riattivarlo nella giornata di ieri. "Dopo un'attenta valutazione dei recenti tweet di @realDonaldTrump e del contesto attuale, compreso il modo in cui vengono interpretati (...), abbiamo sospeso l'account a tempo indeterminato per rischio di ulteriore incitamento alla violenza", si legge in un comunicato del social network. "Le nostre regole di interesse pubblico esistono per consentire alle persone di ascoltare direttamente ciò che i funzionari eletti e i leader politici hanno da dire", ha spiegato la società con sede in California. "Tuttavia, abbiamo chiarito per anni che questi account non sono completamente al di sopra delle nostre regole e che non possono utilizzare Twitter per incitare alla violenza, tra le altre cose".

I tweet incriminati leggi anche Usa, quinta vittima dopo assalto Congresso: morto agente di polizia Sono stati due i tweet che hanno portato il social a prendere la decisione di rimuovere definitivamente l'account di Trump. Nel primo il tycoon ha dichiarato: "I 75.000.000 di grandi patrioti americani che hanno votato per me, UNITED STATES FIRST e MAKE AMERICA GREAT ANCORA, avranno una VOCE DA GIGANTE in futuro". Nel secondo, il presidente uscente ha annunciato: "A tutti quelli che me lo hanno chiesto, non andrò all'inaugurazione del 20 gennaio", riferendosi all'insediamento del presidente eletto Joe Biden. Twitter ha ritenuto che questo annuncio "viene ricevuto da molti dei suoi seguaci come una conferma che le elezioni non erano legittime e come un'inversione del suo precedente impegno" per una "transizione ordinata" il 20 gennaio. Inoltre, quel tweet "può anche servire da incoraggiamento a coloro che potrebbero considerare atti violenti (mettendo in chiaro) che l'inaugurazione sarebbe un obiettivo 'sicuro', perché non parteciperà", ha aggiunto Twitter. "L'uso delle parole 'patrioti americani' (nel primo tweet) per descrivere alcuni dei loro seguaci viene anche interpretato (in rete) come sostegno a coloro che hanno commesso atti violenti a Capitol Hill", hanno continuato i responsabili dell’azienda. Infine, hanno indicato che la promessa che i suoi seguaci avranno una "VOCE GIGANTE in futuro" e che "non saranno mancati di rispetto" viene presa sulle reti come un segno che Trump "non intende facilitare un’ordinata transizione", ma per continuare" a sostenere, responsabilizzare e proteggere coloro che credono di aver vinto le elezioni".

Le reazioni leggi anche Assalto Congresso Usa, Biden: risultato attacco di Trump a democrazia La decisione di Twitter di sospendere il tycoon manda su tutte le furie anche il figlio Donald Jr., secondo cui gli Stati Uniti "stanno vivendo 1984 di Orwell. La libertà di parola non esiste più in America. È morta con big tech e quello che ne è rimasto è solo per pochi prescelti. È un'assoluta pazzia". Il senatore repubblicano Rick Scott parla invece di "vergogna": "Twitter ha sospeso il presidente Trump ma consente ai cinesi di vantarsi del genocidio e all'ayatollah di parlare sulla possibilità di spazzare via Israele dalle cartine geografiche". Nikki Haley, l'ex ambasciatrice all'Onu e aspirante repubblicana alla Casa Bianca nel 2024, usa parole altrettanto dure: "Mettere a tacere la gente, per non parlare del presidente americano, è quello che succede in Cina, non nel nostro Paese". "Disgustoso. Big Tech vuole cancellare tutti i 75 milioni di sostenitori di Donald Trump", twitta Jason Miller, consigliere della campagna del presidente Usa uscente. "Vi sbagliate - dice Miller - se pensate che non prendano di mira voi dopo".