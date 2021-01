La mitica serie animata creata da Matt Groening ha incredibilmente previsto molti fatti poi accaduti nella realtà. Uno tra questi? L'assalto al Congresso avvenuto mercoledì a Capitol Hill, a Washington. Ecco come Homer & Co. avevano già annunciato (più o meno!) cosa sarebbe successo

I trumpiani vestiti con corna e pellicce assieme a centinaia di persone che hanno devastato tutto sono stati in qualche modo anticipati sullo schermo. Il "Nostradamus dei giorni nostri" vive in tv: Homer e gli altri personaggi della serie sembrano omini dentro una sfera di cristallo, quella con cui Groening è riuscito a predire il futuro.

L ’assalto al Congresso avvenuto mercoledì a Capitol Hill, a Washington , era stato previsto dai Simpson . Come è successo per tantissimi fatti di cronaca, politica e società le cui coincidenze con episodi della serie animata creata da Matt Groening sono strabilianti, pure l’irruzione alla sede del Congresso era stata prevista.

L’anno di realizzazione è il 1999 (e la messa in onda risale al 26 settembre), 22 anni fa. Ciò che si vede sullo schermo non lascia indifferenti, con il senno di poi specialmente: Mel Gibson in versione giallo-Simpson viene aiutato da Homer e parte all’assalto del Congresso riunito . Armato di un fucile semiautomatico, distrugge tutto e semina il panico.

Le "previsioni" dei Simpson

Ma non è tutto: tre anni prima, nel 1996, è stato inscenato un altro assalto a Capitol Hill, seguito in tv dalla famiglia Simpson che siede nel celebre salotto di casa targato Springfield. Il notiziario mostra immagini già allora inquietanti (figuriamoci oggi!): diversi manifestanti salgono le scale del Congresso sparandoa mo' di Far West e tra di loro uno mostra una bomba a mano.

E in un vecchio episodio vediamo Bart e Lisa annoiati sul divano mentre guardano un cartone in cui gli emendamenti e le leggi prendono vita e assaltano il Campidoglio.



Non lascia indifferenti anche la coincidenza dello speciale di Halloween in cui si vede Homer Simpson sul tetto di una casa, con una pistola in mano e attorniato da rovine e macerie. La data che compare in sovrimpressione? 20 gennaio 2021, la stessa dell'inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden… ai posteri l'ardua sentenza!