Usa, Trump: "Non sarò alla cerimonia di giuramento di Biden"

"A tutti quelli che lo hanno chiesto, non andrò alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio". Da Twitter, Donald Trump chiarisce una volta per tutte che non sarà presente al giuramento di Joe Biden. Questo nonostante abbia ammesso la sconfitta, senza però nominare l’avversario, e nonostante abbia assicurato "una transizione dei poteri tranquilla e ordinata”, lanciando un messaggio di riconciliazione: “È l'ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla normalità dell' America", come ha chiesto in un video, prendendo le distanze dai suoi sostenitori che hanno assaltato il Congresso (FOTO). A stretto giro, la replica del presidente eletto: è "una buona cosa" che Trump non partecipi, "non è idoneo a servire, è uno dei presidenti più incompetenti di sempre", ha detto Biden (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUGI USA - TRUMP TORNA IN VIDEO). Il presidente Usa dovrebbe volare a Mar-a-Lago, in Florida, il 19 gennaio, riporta Cnn citando alcune fonti. Secondo l'agenzia Bloomberg, inoltre, sempre il 19 Trump potrebbe annunciare una serie di concessioni di grazia, incluse quelle per i suoi figli e forse anche quella per se stesso.