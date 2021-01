Usa, quinta vittima dopo assalto Congresso: morto agente di polizia

L'agente Brian Sicknick, ha fatto sapere la polizia in una nota, “è stato ferito mentre si opponeva fisicamente ai manifestanti. Tornato in caserma, è poi crollato. Portato in ospedale, è morto in seguito alle ferite”. Le altre persone che hanno perso la vita a Capitol Hill erano tutte manifestanti pro Trump, arrivati per contestare la ratifica della vittoria elettorale di Biden