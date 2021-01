Una straordinaria sfilata di grandi artisti per iniziare una era nuova per l’America sotto la guida del Presidente Joe Biden e la sua vice Kamala Harris. Così era nato almeno nelle intenzioni "Celebrating America", lo show in diretta tv ideato per festeggiare l'avvio della nuova presidenza e così è stato davvero. Condotto dalla leggenda di Hollywood Tom Hanks lo spettacolo televisivo è durato 90 minuti divisi tra musica e politica direttamente dalla scalinata dal Lincoln Memorial. Tra gli artisti che hanno participato, solo per citarne qualcuno, Bruce Springsteen, Katy Perry, i Foo Fighters, Demi Lovato.

approfondimento

Vai allo speciale sull'elezione di Joe Biden

“Celebrating America" si è aperto con Bruce Springsteen, in piedi da solo con una chitarra acustica sui gradini del Lincoln Memorial, cantando "Land of Hope and Dreams". In piedi nelle vicinanze, Hanks ha riconosciuto "una profonda divisione e un preoccupante rancore" negli ultimi anni, ma ha detto che "questa sera riflettiamo sugli Stati Uniti d'America ... e sulle speranze e sui sogni che tutti condividiamo per un'unione più perfetta". Altri artisti, inclusi John Legend, Demi Lovato e i cantanti country come Tim McGraw e Tyler Hubbard, si sono uniti per una canzone chiamata "Undivided". Il cantante dei Foo Fighters Dave Grohl, figlio di un'insegnante di una scuola pubblica, ha dedicato una canzone a "tutti i nostri insegnanti incrollabili". Lo spettacolo si è concluso con Katy Perry, in un abito bianco con rifiniture blu e rosse, che cantava il suo successo "Firework". Biden e sua moglie, Jill, hanno osservato dalla Casa Bianca i fuochi d'artificio che illuminavano il cielo intorno ai monumenti della capitale.