Mahmood, la possibile scaletta del concerto a Torino

Musica

Accomunati dalle origini sarde, la star della musica e l'attrice comica si configurano come un duo esplosivo per l'Ariston nella serata dei duetti e delle cover che si svolge alla vigilia della finalissima di sabato. Mentre Cucciari, abituata alla conduzione su un grande palco, si destreggerà tra gonne lunghe e tacchi alti, il cantautore è chiamato a misurarsi con un ruolo per lui inedito, tenendo alta la sua fama di grande icona fashion contemporanea A cura di Vittoria Romagnuolo