Sanremo 2025, le pagelle agli abiti e ai look della finale. FOTO

Altro look ispirato dal tema della sua canzone Pelle Diamante. A tutta luce Marcella Bella per la sua ultima uscita. La cantante, che per tutto il Festival ha indossato creazioni fatte per lei da Amen, si concede la tuta scura ricamata di luce argento, un capo da notte in un club. O sul palco del Teatro Ariston, perché no. Voto: 7.5