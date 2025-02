Sanremo 2025, pagelle agli abiti e ai look della quarta serata. FOTO

6/9

Carlo Conti sottolinea l'eleganza di Clara e dei tre de Il Volo, sul palco per una versione soft e potente insieme di The Sound of Silence. Lei in bianco, come per le altre serate del Festival, un dress di Ferrari in linea un progetto di stile realizzato per lei da Francesco Vavallo, il suo stylist. Con l'abito da sera anche Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Voto: 7.5 per Clara e 8 per il trio