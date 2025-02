Nella prima serata aveva nascosto tutti i tatuaggi sotto strati di fondotinta, guanti e abiti eleganti. Ieri sera, nella terza puntata del Festival di Sanremo Tony Effe si è invece mostrato al "naturale": giacca di pelle nera sul petto nudo con tutti i tattoo in vista su viso, corpo e mani. Ma mancava un accessorio nel suo look total black: dopo la sua esibizione ieri sera il rapper romano ha spiegato ai microfoni di Rai Radio 2, visibilmente di pessimo umore: "Mi hanno fatto levare la collana prima di salire sul palco". Quando i conduttori Ema Stokholma e Gino Castaldo gli hanno chiesto il motivo lui ha risposto: "Chiedilo a loro. Sto incazzato nero. Mo' adesso so cazzi. Sono arrabbiatissimo". La collana, vistosa e dorata in pieno stile trapper, potrebbe essere stata fatta togliere, ha spiegato Stokholma al DopoFestival, forse per la presenza di un logo: "È così da sempre, non si possono portare loghi sul palco". Ma a Tony Effe questa imposizione non è andata giù: "Non puoi levare le collane a Tony Effe, è come se gli levi l'abbronzatura a Carlo, capisci? Non è più Carlo", ha commentato.