Durante la prima serata del Festival di Sanremo (IL LIVE) si è presentato sul palco con un completo bianco, guanti in pelle bordeaux e capelli tirati indietro: uno stile decisamente inedito per Tony Effe, uno dei big in gara più attesi e più chacchierati, che nella terza serata è tornato alle origini con un look nelle sue corde e i tatuaggi in vista. Con tanto di polemica scoppiata dopo che gli è stato chiesto di togliere la collana dorata che aveva deciso di indossare prima di salire sul palco (ed è intervenuta la Rai spiegando che sono vietati accessori con marchi riconoscibili).

Il rapper romano ha debuttato al Festival tra i 29 artisti in gara con il suo brano Damme 'na mano, che descrive un amore passionale che provoca sofferenza e inganni, attraverso un’interpretazione intensa e sorprendente. Nella serata delle cover ha duettato con Noemi - anche lei in gara - sulle note di Tutto il resto è noia di Franco Califano.