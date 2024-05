Tony Effe, fuori Sesso e Samba con Gaia: testo, significato e video

Lo stile inconfondibile del rapper si mischia alla voce sensuale della della cantautrice italo-brasiliana con un ritmo latino e un ritornello martellante. Il 7 giugno la prima data dell'Icon Summer Tour dell'artista romano

Bossa Nova seducente e trap tagliente. Questo il mix inedito che troviamo in Sesso e Samba, il nuovo singolo del rapper Tony Effe in duetto con Gaia. Il brano, uscito il 23 maggio e prodotto da Zef, grazie al suo ritmo incalzante ha già il sapore della “summer hit" come conferma anche il videoclip già disponibile online. Con la spinta di questa collaborazione, Tony Effe è pronto a partire con l’Icon Summer Tour che comincerà il 7 giugno al Wake Up Festival di Mondovì, Cuneo.

Il Significato Da un lato lo stile iconico e inconfondibile di Tony Effe, dall’altro il timbro sensuale della cantautrice italo-brasiliana Gaia. Sesso e Samba è pezzo fresco e magnetico, dal ritmo latino con un ritornello martellante, che racconta l’atmosfera ammaliante delle notti sudamericane, tra attrazione, complicità e desiderio. La formula perfetta per dar voce alle infuocate avventure estive, che possono accendersi una sola notte o divampare in eterno. La collaborazione in Sesso e Samba si aggiunge al successo dell’album Icon (Island Records), già disco di platino a soli due mesi dall’uscita e con oltre 260 milioni di streams. leggi anche Tedua, ecco il nuovo album Paradiso. Presenti Angelina e Annalisa

Il Testo Ecco il testo di Sesso e Samba, il nuovo duetto di Tony Effe con Gaia: Metto benzina, metto gasolina Mi fa impazzire se fa la cattiva Metà bastarda, metà bambolina Tu sei legale come una rapina Principessa della strada Mostrami la via della favela brasiliana Seh, metti tutto nella Prada Ti porto via con me in una villa a Copacabana Ah, che follia sudamericana (Sudamericana) Andare via (Via) Via prima di farci a pezzi Non siamo troppo diversi (Ah, ah) come Sesso e samba, sesso e samba Come sesso e samba, sesso e samba Sesso e samba, sesso e samba Non siamo troppo diversi come Sesso e samba, sesso e samba Come sesso e samba, sesso e samba E la notte mi sbrana Quando balli, mi fai perdere i sensi Voglio ricoprirti di gioielli Nessuno può farti i complimenti, non hai sentimenti A me piaci così con tutti i tuoi difetti Fai la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto Vengo da Roma centro, è pazza del mio accento Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo Ah, che follia sudamericana (Sudamericana) Andare via (Via) Via prima di farci a pezzi Non siamo troppo diversi (Ah, ah) come Sesso e samba, sesso e samba Come sesso e samba, sesso e samba Sesso e samba, sesso e samba Non siamo troppo diversi come Sesso e samba, sesso e samba Come sesso e samba, sesso e samba E la notte mi sbrana L’ultima nota di quelle canzoni d’amore Che chiudono senza parole Ma dicono la verità Non siamo troppo diversi come Sesso e samba, sesso e samba Come sesso e samba, sesso e samba Sesso e samba, sesso e samba Non siamo troppo diversi come Sesso e samba, sesso e samba Come sesso e samba, sesso e samba E la notte mi sbrana Come sesso e samba, sesso e samba Come sesso e samba, sesso e samba E la notte mi sbrana

La copertina del singolo "Sesso e Samba" di Tony Effe e Gaia - Ph: Costanza Starrabba

Il Tour Dopo l’uscita di Sesso e Samba, Tony Effe è pronto a suonare nei nuovi appuntamenti estivi di Icon Summer Tour, il primo vero tour da solista del rapper italiano. Inizierà il 7 giugno al Wake Up Festival di Mondovì (CN) e proseguirà il 16 giugno al Nameless Festival ad Annone di Brianza (LC). Le altre date: 23 giugno a Ferrara al Summer Vibez, il 13 luglio a Gubbio (PG) al Wonderlast Festival, il 7 agosto ad Agrigento al Live Arena, il 9 agosto a Riccione al Space, il 10 agosto a Petacciato (CB) al Sabbie Mobili, il 14 agosto a Olbia (SS) al Red Valley Festival, il 5 settembre a Pescara al Terrasound. I biglietti sono già disponibili online.