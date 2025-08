Virginia Raffaele e Aldo Baglio ricreano la scena del nuoto

Virginia Raffaele e Aldo Baglio hanno ricreato una delle scene più iconiche della comicità italiana degli anni '90: il celebre sketch del nuoto sincronizzato tratto da Tre uomini e una gamba (1997), film cult del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. La sequenza originale, diventata un simbolo dell’umorismo fisico e surreale del trio, viene oggi riproposta con una nuova energia, complicità e modernità. Il video ha conquistato in poche ore migliaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti pieni di affetto. Nella clip, Raffaele – in costume da piscina – affianca Aldo in un’esibizione volutamente imperfetta, esilarante e straordinariamente fedele allo spirito della scena originale. Il risultato è un corto teatrale che mescola nostalgia e comicità fisica, in perfetta armonia con i tempi e con l’identità di entrambi gli artisti.