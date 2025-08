11/17 ©Webphoto

Nata il 9 settembre 1980 a Kalispell, in Montana, l'attrice è considerata una delle più talentuose della sua generazione. Finora, ha ottenuto 5 candidature agli Oscar, rispettivamente due come Miglior attrice non protagonista ne I segreti di Brokeback Mountain e in Manchester by the Sea e tre come Miglior attrice per Blue Valentine, Marilyn e The Fabelmans. Ha anche vinto 2 Golden Globe come Miglior attrice in un film commedia o musicale per Marilyn e Miglior attrice in una miniserie o film per la televisione per Fosse/Verdon (per la quale ha anche vinto un Emmy)

