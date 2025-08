Stefano De Martino sta cancellando i suoi tatuaggi

Per la verità, il conduttore tv già da tempo parlava di una possibile rimozione dei suoi tatuaggi. "Ho un po’ di tatuaggi sparsi. Non ve li fate ragazzi, tanto vedrete che cambierete idea . Sono come le donne che si fanno la frangia e dopo due giorni dicono: 'Non vedo l’ora che mi ricrescano i capelli'. Io vorrei che mi ricrescesse la mia pelle pulita sopra, ma non posso", ha dichiarato nel 2022 a Conferenza Stampa. La sua decisione, al netto del gossip, potrebbe dunque essere del tutto personale.

I vip pentiti

La storia è piena di vip pentiti dei loro tatuaggi. Pete Davidson è probabilmente il caso più noto: dopo aver iniziato il processo di rimozione di oltre 200 tatuaggi nel 2020, ha raccontato di voler ripartire da zero. Un simbolico esempio è stato il tatuaggio sul petto con la frase di Dave Chappelle "Jokes come and go, but swag is forever", che considerava umiliante e che ha deciso di coprire con un grande squalo ispirato al film Lo squalo. Il processo di rimozione durerà oltre dieci anni, per un costo complessivo di circa 200mila dollari. Miley Cyrus ha ammesso di rimpiangere circa l’80% dei suoi oltre 50 tatuaggi, specialmente quelli legati ad ex storici e animali domestici, mentre Heidi Klum ha cancellato col laser un tatuaggio fatto per celebrare il suo matrimonio con Seal, dopo il divorzio. Guardando ai vip nostrani, di recente, Ema Stokholma ha confessato che rimuoverà i suoi tatuaggi uno ad uno perché non le piacciono più.