Pete Davidson diventerà papà. Chi è la fidanzata Elsie Hewitt

La coppia nata la scorsa primavera

Dal momento che Pete Davidson non ha profili personali sui social media, la notizia dell'arrivo del suo primo figlio non poteva che arrivare dalla sua fidanzata, Elsie Hewitt, che invece è seguita da oltre un milione di follower.

Hewitt ha scelto di annunciare la sua prima gravidanza con un post su Instagram, un carosello di foto e video, accompagnato da una didascalia irriverente, uno stile certamente approvato dal suo partner e futuro papà. "Ora tutti sapranno che abbiamo fatto sesso", ha scritto la modella e attrice britannica che negli scatti appare al settimo cielo, sempre stretta al suo compagno.

La ventinovenne e l'attore attivo in tv e sempre più richiesto anche sul grande schermo (è apparso anche in Guardiani della Galassia Vol. 3, Fast X e The Suicide Squad) sono sempre insieme nelle foto e nei video condivisi.

Le immagini raccontano momenti di felicità privata, moltiplicata dall'arrivo del loro primo figlio.

In un breve video, Hewitt mostra le emozioni di una visita medica con ecografia con la sagoma del bambino già visibile. Lei e Davidson si stringono la mano e l'attore posa spesso con le sue mani sul grembo di lei.

La coppia ha scelto di coabitare fin da subito - decisione confermata da una fonte a People Magazine già lo scorso maggio. La notizia era arrivata a poche settimane dall'inizio della relazione tra le due celebrità che hanno inziato ad uscire in coppia pubblicamente a marzo del 2025.

A maggio risale anche il primo red carpet insieme. L'occasione era il 13esimo Blossom Ball di New York, un evento benefico.