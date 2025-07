Caterina Murino incinta a 47 anni: "Un percorso lungo e faticoso"

Caterina Murino aspetta il suo primo figlio all’età di 47 anni. L’ex Bond Girl, che aveva raggiunto la fama mondiale nel film 007 Casino Royale al fianco di Daniel Craig, ha condiviso la lieta notizia con il settimanale francese Gala. La dolce attesa di un maschio, che dovrebbe nascere nel mese di settembre (quando lei compirà 48 anni) è arrivata dopo due aborti spontanei e dopo aver intrapreso un lungo percorso di fecondazione in vitro. “Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di venire in soccorso della natura”, ha detto l’attrice e modella. “Non sempre si decide quando arriva il momento giusto per diventare madre”. L’ex madrina della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2023 ha ammesso che il percorso verso la maternità non è stato semplice. Nel 2019 aveva incontrato a una cena tra amici l’attuale compagno, l’avvocato francese Édouard Rigaud, con il quale ha costruito una relazione ora lunga otto anni e con il quale vive nel quartiere Montmartre a Parigi. Murino ha raccontato che Rigaud l’ha supportata attraverso i complessi trattamenti medici e oggi è grata di poter diventare genitore. Per Murino si è trattato di una gravidanza, ora giunta al settimo mese, che è stata piuttosto tranquilla: “Non ho avuto alcun disagio, né diabete, né insonnia”. Qualche giorno prima, aveva affrontato l’argomento sul canale televisivo italiano Costa Smeralda: “Sento di vivere un momento magico. Presto diventerò mamma e credo che oggi abbiamo tutti una grande responsabilità: crescere esseri umani consapevoli”. Alle critiche apparse online, alcune delle quali l’hanno accusata di aver dato priorità alla carriera per troppo tempo, Murino ha risposto: “Non è vero. Avevo davvero bisogno di trovare l’uomo della mia vita”. I preparativi per l’arrivo del bebé sono ancora in corso: “La stanza non è pronta, è orribile!”. L’attrice non ha invece condiviso il nome del nascituro, anche se la coppia ha già scelto due nomi italiani, uno per ciascuno.