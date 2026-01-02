Tommy Lee Jones, trovata morta in un hotel di San Francisco la figlia

TMZ è stato il primo a riportare la notizia della morte di Victoria Jones. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco ha poi confermato a PEOPLE di essere intervenuto per un'emergenza medica al San Francisco Fairmont poco prima delle 3:00 ora locale di giovedì. Una donna, la cui identità non è stata inizialmente resa nota, è stata trovata morta sul posto. In un secondo momento, si è appreso che - quella donna - era la 34enne Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones. Le cause del decesso non sono attualmente note, ma la polizia ha confermato che non si tratta di omicidio .

Chi era Victoria Jones

Victoria Jones era la secondogenita di Tommy Lee Jones e della sua seconda moglie, Kimberlea Cloughley. Da bambina, ha recitato al fianco del padre in film come Men in Black II e Le tre sepolture, ed è apparsa nella serie TV One Tree Hill. Promuovendo Le tre sepolture, Tommy Lee Jones disse di lei: "È una brava attrice, ha la tessera SAG, parla uno spagnolo impeccabile. Quando era piccola, dicevo a Leticia, la sua tata, di parlarle in spagnolo". In un'altra occasione raccontò che - da adolescente - Victoria si rifiutò di alzarsi presto la mattina per recarsi sul set. "Doveva alzarsi alle 5 del mattino per la sua parte. Una mattina non voleva uscire dal letto. Le ho detto: 'Tesoro, questo è lavoro', ma non si è mossa. Così l'ho licenziata. Poi, senza dirmelo, la produzione è andata a svegliarla e l'ha portata di corsa sul set giusto in tempo". I due sono apparsi spesso insieme sul red carpet, anche nell'ottobre 2018, quando lui era nella giuria del Tokyo Film Festival.