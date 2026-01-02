Tommy Lee Jones, trovata morta in un hotel di San Francisco la figlia

La 34enne è stata trovata morta nei corridoi del San Francisco Fairmont. Le cause del decesso non sono state rese note, ma la Polizia ha escluso l'omicidio
Victoria Jones, figlia dell'attore Tommy Lee Jones, è stata trovata morta giovedì 1 gennaio a San Francisco, secondo quanto riportato dai media.
La morte di Victoria
TMZ è stato il primo a riportare la notizia della morte di Victoria Jones. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco ha poi confermato a PEOPLE di essere intervenuto per un'emergenza medica al San Francisco Fairmont poco prima delle 3:00 ora locale di giovedì. Una donna, la cui identità non è stata inizialmente resa nota, è stata trovata morta sul posto. In un secondo momento, si è appreso che - quella donna - era la 34enne Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones. Le cause del decesso non sono attualmente note, ma la polizia ha confermato che non si tratta di omicidio.
Chi era Victoria Jones
Victoria Jones era la secondogenita di Tommy Lee Jones e della sua seconda moglie, Kimberlea Cloughley. Da bambina, ha recitato al fianco del padre in film come Men in Black II e Le tre sepolture, ed è apparsa nella serie TV One Tree Hill. Promuovendo Le tre sepolture, Tommy Lee Jones disse di lei: "È una brava attrice, ha la tessera SAG, parla uno spagnolo impeccabile. Quando era piccola, dicevo a Leticia, la sua tata, di parlarle in spagnolo". In un'altra occasione raccontò che - da adolescente - Victoria si rifiutò di alzarsi presto la mattina per recarsi sul set. "Doveva alzarsi alle 5 del mattino per la sua parte. Una mattina non voleva uscire dal letto. Le ho detto: 'Tesoro, questo è lavoro', ma non si è mossa. Così l'ho licenziata. Poi, senza dirmelo, la produzione è andata a svegliarla e l'ha portata di corsa sul set giusto in tempo". I due sono apparsi spesso insieme sul red carpet, anche nell'ottobre 2018, quando lui era nella giuria del Tokyo Film Festival.