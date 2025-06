Francesca Chillemi è incinta, chi è il compagno Eugenio Grimaldi

CHI È FRANCESCA CHILLEMI, DA MISS ITALIA ALLA RECITAZIONE

Nata il 25 luglio 1985 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Francesca Chillemi aveva vinto Miss Italia nel 2003, all’età di 18 anni. Il trionfo l’aveva lanciata nel mondo dello spettacolo come attrice in show come Un medico in famiglia, Carabinieri, Il commissario Montalbano, Viola come il mare con Can Yaman e Che Dio ci aiuti, dove interpreta Azzurra, che avrebbe preso il posto di Suor Angela, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci. In un’intervista a Sette, Chillemi aveva raccontato che spesso la sua bellezza era stata un limite nel mondo del lavoro: “Se non ti credi da sola delle opportunità hai già deciso la tua fine. Volermi conoscere per chi sono veramente, non per quello che mi hanno fatto pensare di essere negli anni. Mi hanno fatto credere di essere solo bella. Quella ero. Molti hanno visto soltanto l'etichetta Miss Italia. Dopo il concorso mi volevano solo per l'aspetto estetico. Ho iniziato a sentirmi stretta in quella situazione. Poi ho capito che la cosa più giusta da fare era lavorare sulla considerazione che avevo di me”. Sul fronte sentimentale, invece, l’attrice ha avuto due storie molto importanti. La prima, dal 2010 al 2011, con l’attore Francesco Scianna. La seconda, dal 2015 al 2024, con Stefano Rosso, figlio del fondatore del brand Diesel e padre della figlia Rania, nata nel 2016. “Mi ha riempita totalmente, è ogni giorno una scoperta”, aveva raccontato Chillemi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. “Lei mi porta a entrare in contatto con una parte di me bambina, cosa che a volte perdiamo di vista. Mi ha fatto vedere la vita in modo diverso, facendomi apprezzare delle cose che altrimenti non avrei notato”. Negli ultimi anni, l’attrice era stata anche al centro di voci su un presunto flirt con il collega Can Yaman, conosciuto sul set di Viola come il mare, ma entrambi hanno sempre negato. Oggi, Chillemi è fidanzata con Eugenio Grimaldi, padre del futuro bebé che ora aspetta.