che dio ci aiuti, azzurra diventa suora

Spettacolo

L'attrice toscana è la protagonista assoluta della miniserie 'Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia'. Tratta dal romanzo di Ilaria Tuti e ambientata in Friuli-Venezia Giulia, la storia vede una profiler alle prese con un pericoloso assassino. In più la donna deve fare i conti con un Alzheimer precoce. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera della protagonista di questa serie