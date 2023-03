16/19 ©IPA/Fotogramma

Giovanni Nasta, attore romano 23enne, ha già recitato con Francesca Chillemi in Che Dio ci aiuti. In Viola come il mare è Turi D’Agata, giovane assistente dell’ispettore capo Francesco Demir. Per via della profonda differenza caratteriale con lui, non capisce il suo sarcasmo e le sue battute: è un ragazzo serio, un lavoratore ligio alle regole, è sposato e padre di due gemelle (nonostante la giovanissima età)