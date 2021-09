Can Yaman è il volto della campagna #sceglilastradaGIUSTA

Il celebre attore turco Can Yaman è stato scelto come testimonial del progetto #sceglilastradaGIUSTA

L’attore turco Can Yaman ( FOTO ), divenuto celebre in Italia con il suo ruolo da protagonista nella serie tv “DayDreamer - Le ali del sogno”, è il volto della campagna #sceglilastradaGIUSTA . In occasione della serata di chiusura della seconda edizione del Mascagni Festival, a Livorno, è stato un ospite d’onore molto apprezzato. I fan della star sono accorsi numerosi per potersi scattare una foto con il loro beniamino, o anche solo per poterlo ammirare più da vicino.

Ha poi concluso spiegando: “Frequentavo soprattutto gli adulti e con loro ho avuto l’opportunità di visitare la Toscana. Tutto questo mi ha reso uno studente molto bravo, ottenendo risultati che hanno dato grandi soddisfazioni alla mia famiglia. Tornare a Livorno, accanto alla Polizia di Stato e in un contesto di grande prestigio come il Mascagni Festival, per lanciare un messaggio sociale rivolto ai giovani, è per me una grande emozione e un dovere che sento vivo nel mio cuore”.

L’attore, grato per la calorosa accoglienza, ha dichiarato di amare profondamente Livorno: “Sono molto legato a Livorno dove, a soli 14 anni, ho soggiornato per un mese presso una famiglia e ho imparato la lingua italiana . Un’esperienza formativa che mi ha dato la possibilità di crescere velocemente.”

Il progetto #sceglilastradaGIUSTA è stato ideato dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Comune di Livorno e l’Ufficio Scolastico Provinciale, per fidelizzare i più giovani, grazie a un connubio tra cultura, musica e territorio, ai valori della legalità e della tradizione, di cui la Polizia di Stato è da sempre portatrice.

A presentare la serata di Livorno è stato il giornalista Marco Mazzocchi, che ha voluto omaggiare Can Yaman con un post di elogio su Instagram: “A Livorno ho scoperto un ragazzo che non conoscevo di persona. Una bella sorpresa. In una serata ricca di valori e di messaggi positivi.”

Durante la serata di chiusura del Mascagni Festival la Banda della Polizia di Stato, capitanata dal Direttore e Maestro Maurizio Billi, si è esibita di fronte a un pubblico numeroso e al testimonial di #sceglilastradaGIUSTA Can Yaman. L’attore, per ringraziare la Polizia di Stato per il gradito invito, ha pubblicato una serie di post sul suo account Instagram da 8,7 milioni di follower, in cui abbraccia sorridente i componenti della Banda.

La chiacchieratissima storia con Diletta Leotta

Nonostante i molteplici impegni sul set, Can Yaman non sfugge al gossip più spietato e, dall’inizio dell’estate, è al centro della cronaca rosa per la sua relazione con la presentatrice tv Diletta Leotta. La loro love story, che ha appassionato milioni di italiani, sembra però arrivata al capolinea. Le due celebrità non hanno ancora ufficializzato la rottura, ma da settimane ormai non appaiono insieme in pubblico e persino i loro social sembrano confermare l’ipotesi.

La ciliegina sulla torta arriva da Diletta Leotta, intervistata da Veronica Gentili nel corso del programma “Buoni o Cattivi”, in onda su Italia 1. La giornalista ha chiesto alla showgirl quale fosse il suo ideale di uomo. In tutta risposta, la Leotta non ha fatto neanche un minimo accenno a Yaman, al contrario si è limitata a precisare che la sua dolce metà deve essere rispettosa, gentile e deve farla sentire amata.