Raoul Bova, Can Yaman e Luca Argentero: la foto su Instagram

“C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…” ha scritto Luca Argentero a corredo dello scatto. Luca e Raoul Bova sono amici da anni, da quando hanno recitato insieme nel 2014 nel film “Fratelli Unici”, interpretando proprio i fratelli Francesco e Pietro. "Con Luca Argentero è stata amicizia immediata – aveva raccontato Bova al Messaggero - non avevamo mai lavorato insieme, ma appena ci siamo incontrati abbiamo iniziato a raccontarci i fatti nostri come se ci conoscessimo da sempre. Luca mi ha tirato su e mi ha fatto ridere in un momento non facile, all'indomani della separazione da mia moglie Chiara Giordano". Per quanto riguarda Can Yaman, sappiamo che sarà il protagonista della nuova serie tv dedicata a Sandokan, personaggio reso celebre negli anni '70 da Kabir Bedi. Nel cast c'è anche Luca Argentero nei panni del suo braccio destro Yanez de Gomera. Secondo alcune voci, non ufficiali, anche Raoul Bova sarebbe stato chiamato dalla Lux Vide ad interpretare un ruolo nella nuova serie tv dedicata a Sandokan.