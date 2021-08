Diletta Leotta, super festa di compleanno per i suoi 30 anni

La conduttrice ha pubblicato alcune foto e video della serata, tra amici vip, balli scatenati, polemiche e una grande assenza: Can Yaman Condividi:

Diletta Leotta (FOTO) ha spento 30 candeline. La conduttrice, nata a Catania il 16 agosto 1991, ha organizzato un white party in Sicilia, in un’esclusiva location a bordo piscina allestita con addobbi e arredi bianchi e trionfi di limoni siciliani. Una serata piena di musica e amici ma senza il fidanzato Can Yaman, che secondo alcune voci sarebbe ormai “ex”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta, la festa per i 30 anni “E sono solo 30” ha scritto Diletta su Instagram, a corredo di un paio di foto insieme alla torta, in oro e glitter, luminosa proprio come l'abito bustier della conduttrice, bianco con scollatura a cuore, strass e spacco mozzafiato, creazione dello stilista siciliano Claudio Di Mari. A completare il look, la maxi coda da cavallo. Tanti gli ospiti della serata, tra i quali anche molti volti noti come Elodie (la cantante, grande amica della conduttrice, le ha dedicato il brano "Parole Parole"), Daniele Battaglia e Rossella Fiamingo. Grande assente, però, Can Yaman, che non ha condiviso sui social network neanche una dedica d’amore per Diletta. Una prova ulteriore del fatto che, tra i due, l'amore sembra proprio giunto al capolinea.

Diletta Leotta, festa con polemica approfondimento Diletta Leotta e Rossella Fiamingo, amiche per la pelle. FOTO Alla festa di Diletta Leotta non sono mancate nemmeno le polemiche. In alcune foto del party di compleanno della neo 30enne si vedono delle giovani donne "trasformate" in lampadario, con tanto di paralume sulla testa. "Le donne lampadario a un compleanno di una donna nel 2021 per me sono degradanti" ha cinguettato un utente su Twitter. "Le ragazze usate in stile soprammobile sono un qualcosa di riprovevole" ha risposto un altro. Insomma, una trovata che sui social ha scatenato numerose critiche.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie