Diletta Leotta ed Elodie in moto d'acqua in vacanza in Sardegna

Entrambe reduci dalla seconda edizione del reality show di Amazon Prime (visibile anche su Sky Q e NOW) “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo” – Diletta Leotta ed Elodie si godono attimi di vacanza in compagnia, in alcune tra le più belle spiagge della riviera sarda, molto vicino a Porto Rotondo. Sono momenti di tranquillità e riposo – prima di riprendere la conduzione tv e radio per la Leotta, la carriera musicale e l’esordio cinematografico per la Di Patrizi - che le due showgirl si divertono a intervallare con tanto sport, qualche risata, un karaoke insieme alle amiche e meravigliose sfrecciate tra le onde in sella a una moto d’acqua.

Immagine tratta dal profilo Instagram @dilettaleotta

Diletta Leotta ed Elodie in moto d’acqua approfondimento Vacanze al mare, le foto dei vip che passano l'estate in Italia Nelle Instagram Stories condivise nelle scorse ore dalla conduttrice siciliana, sul suo profilo social ufficiale, Diletta Leotta ed Elodie sono ritratte a bordo di una brillante moto d’acqua, mentre cavalcano le onde del golfo sardo di Porto Rotondo, senza aver nulla da invidiare ai più esperti. Secondo alcuni tag condivisi dalla stessa Leotta, le ragazze starebbero infatti passando alcuni divertenti giorni di vacanza tra amiche nella rinomata località nel comune di Olbia. Con loro anche Lorenza di Prima, ritratta poco dopo in un ennesimo video social in cui il gruppo, a bordo di un’auto, si diverte a intonare vecchi e nuovi successi nazionali e internazionali a mo’ di karaoke. Tutto rigorosamente in maniera molto ironica, spensierata e divertente così come sanno essere solo gli ultimi veri momenti di relax prima del ritorno sulle scene. Mentre la Leotta è attesa per la nuova stagione calcistica e per la conduzione di “105 Take Away” al fianco del radiofonico Daniele Battaglia, per Elodie si prepara non solo il ritorno in tour a novembre e la pubblicazione di un nuovo album, ma anche l’esordio cinematografico e (forse) quello televisivo, visto che la pop star italiana sembra essere tra le più accreditate a sostituire Alessia Marcuzzi alla conduzione de “Le Iene”.