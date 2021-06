Diletta Leotta e Can Yaman, presentazioni in famiglia a Istanbul

La conduttrice televisiva e il divo turco si sono concessi una vacanza a Istanbul, dove l’attore ha presentato la compagna a familiari ed amici. Sembra proprio che mamma Guldem sia stata conquistata dalla bella Diletta Condividi:

Diletta Leotta e Can Yaman sono volati in Turchia. A quanto pare, nell’aria ci sarebbe profumo di fiori d’arancio perché l’attore, che ha più volte dichiarato di essere molto legato alla sua famiglia, ha deciso di presentare la bella conduttrice televisiva alla mamma. A Istanbul è stato un incontro ben riuscito a giudicare dalle foto che il sex symbol ha pubblicato su Instagram, dove i due si mostrano sorridenti insieme alla mamma del divo. Diletta, infatti, avrebbe letteralmente conquistato la signora Guldem che ha accolto con felicità la bellissima storia d’amore che stanno vivendo.

Diletta fa breccia nel cuore della futura suocera approfondimento Diletta Leotta: "Il matrimonio con Can Yaman si farà" "Mia madre è sempre stata un punto di riferimento". Can Yaman già in passato aveva fatto intuire l’importanza di questa importante figura femminile nella sua vita. E sembra proprio che Guldem sia stata conquistata dalla donna che ha rubato il cuore al figlio. A corredo di un selfie scattato insieme alla coppia e postata sulla sua pagina Instagram, la mamma di Can scrive: "Mia figlia e mio figlio", con tanto di emoticon a cuoricino.

Una vacanza all’insegna del relax approfondimento Diletta Leotta e Can Yaman in vacanza a Capri, le foto social La foto al tramonto in barca, un ricco buffet con le prelibatezze del posto in compagnia di amici e parenti di Can Yaman, e il mare a fare da cartolina a una vacanza da sogno. La coppia si è concessa ore di relax in compagnia delle persone più vicine all’attore. E dalle immagini sui social sembra che l’intesa tra i due sia perfetta, in barba a chi ritiene che la loro storia sia solo una trovata pubblicitaria e agli haters che non puntavano su una relazione duratura.