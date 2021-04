Diletta Leotta: "Il matrimonio con Can Yaman si farà"

Staffelli ha consegnato a Diletta il Tapiro d'oro per il matrimonio saltato con Can Yaman . La conduttrice, però, ha smentito le voci. “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti” ha spiegato. L'inviato di Striscia ha chiesto a Diletta come mai la star 31enne di DayDreamer si sia tolta dai social. “ Questioni di business ” ha replicato lei, precisando quindi che la loro storia d'amore non c'entra.

Diletta Leotta, le voci di crisi

Nelle ultime settimane le voci di una crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman si erano fatte più insistenti. "Stando alle indiscrezioni, pare che sia stata lei a mettere fine alla festa, e mandare tutti a casa senza gran finale, soprattutto Can” aveva scritto Roberto Alessi su Novella2000. “Il fascino macho non è bastato. Pare che Diletta non sia andata oltre l’attrazione e il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia. Si chiude così, per il più semplice e inattaccabile dei motivi, la relazione che in molti hanno guardato con scetticismo fin dall’inizio". Una crisi confermata anche da Santo Pirrotta a Ogni Mattina su Tv8: la 29enne avrebbe rifiutato l'invito di Can ad andare in Turchia e conoscere la famiglia. “Il matrimonio non si fa. C’è una crisi profondissima. Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l’anello di fidanzamento. Qual è stato il motivo della furia di Can? Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, ma lei ha risposto picche”. Anche secondo il settimanale Chi la relazione tra i due era giunta al capolinea: “Si parlava di convivenza, di matrimonio, di figli, ma Can non aveva fatto i conti con il fattore D, il fattore Diletta…”. Tra i presunti motivi di crisi anche la madre di Can, che non sarebbe favorevole alla relazione tra il figlio e la conduttrice di DAZN. Un'indiscrezione che ai microfoni di Valerio Staffelli Diletta non ha né smentito né confermato.