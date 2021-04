Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati: le foto più belle della coppia

7/8 ©Kika Press

“È un amore leale – ha dichiarato la star turca a Vanity Fair - in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”.

Diletta Leotta e Can Yaman, foto romantica su Instagram per San Valentino