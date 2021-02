Diletta Leotta si sposa? La proposta con striscione e aereo

Sul cielo di Roma nelle scorse ore è apparso un velivolo con attaccato uno striscione che recita: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can”. Non si sa se sia uno scherzo, una bravata oppure una vera dichiarazione d’amore dell’attore turco

Condividi:

Sul cielo di Roma nelle scorse ore è apparso un aereo con uno striscione attaccato che recita parole d’amore, firmate da nientemeno che Can Yaman.

La scritta è la seguente: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can”, con tanto di cuore disegnato alla fine, come l’epoca degli emoticon richiede a gran voce.

Quei due nomi così chiacchierati, Diletta e Can, hanno immediatamente fatto pensare a tutti a una proposta di matrimonio dell’attore turco Can Yaman alla conduttrice Diletta Leotta, legati sentimentalmente da qualche settimana e già sulla bocca di tutti (da ben prima che la liaison venisse confermata sui social dai diretti interessati, in pieno stile “gossipparo” e “tanto rumors per nulla”, chiedendo venia a Shakespeare per la battuta).

MUOIO PER L’AEREO PER DILETTA FIRMATO CAN AHAHAHHA #GFVIP pic.twitter.com/Wr3AoajS0T — Trash Italiano (@trash_italiano) February 16, 2021

Una bravata?

approfondimento Diletta Leotta e Can Yaman, foto romantica per San Valentino L’aereo, in pieno stile Grande Fratello Vip, sembrerebbe più una bravata e uno scherzo anziché una vera proposta al profumo di fiori d’arancio da parte di Yaman. Ma le vie dell’amore sono infinite, così come quelle dello showbiz in cui tutto è amplificato e deve sottostare alle leggi dello spettacolo. Quindi, nel caso si trattasse di un vero “Mi vuoi sposare?”, non ci resta che essere lieti della notizia rosa. Con buona pace delle tantissime fan che si struggono per il bel divo, uno tra i più venerati di oggi. Dall’altra parte se c’è una donna amatissima dello schermo nostrano - di una bellezza indescrivibile che va a braccetto con un’intelligenza non meno evidente - quella è Diletta. Dunque, se quello striscione ha del vero, ci saranno parecchi fan di uno e dell’altra pronti a mangiarsi le mani per la gelosia… Se invece si tratta di una coincidenza a dir poco pazzesca di omonimia, allora auguriamo tanta felicità anche a quella Diletta e a quel Can forse promessi sposi!