Dopo Can Yaman, anche Diletta Leotta condivide la prima foto di coppia

Vero amore? Oppure il volto di Dazn sarà Marianna in “Sandokan”? Le ipotesi corrono sul web

Dopo le paparazzate di Chi, le cene insieme e le voci di notti trascorse in hotel, il primo ad uscire allo scoperto era stato proprio l’attore turco. Che, postando una foto con una pistola (di scena) tra le mani, scriveva: “Coppia pericolosa” . E chiudeva poi i commenti.

Sono decisamente la coppia del 2021, Can Yaman e Diletta Leotta.

“ C’era una volta… ”: questa l’emblematica didascalia della prima foto di coppia pubblicata da Diletta Leotta. Nell’immagine, lei e Can Yaman sono ritratti insieme ad un cavallo bianco. Una Instagram Story la ritrae invece mentre, nelle vesti di cavallerizza, cammina con le briglie in mano. Ripresa, con ogni probabilità, proprio dall’attore.

I commenti, sotto la foto, sono tantissimi. C’è chi si complimenta per la bella coppia che sono, chi non crede affatto al loro amore. E, infine, c’è chi si chiede a quale progetto i due stiano lavorando. Non mancano neppure le voci celebri. “Fidanzati?” chiede il tennista Fabio Fognini. “Che splendido cavallo” il commento di Beppe Vessicchio.

Vero amore? Gossip costruito a tavolino? Lavoro? Ormai da settimane, i fan e la stampa si cimentano in ipotesi e congetture. Mentre Can Yaman è impegnato negli allenamenti per “Sandokan”, Diletta Leotta è nel cast di “Celebrity Hunted 2”. Che al suo fianco ci sia proprio l’attore turco, nel reality Amazon Prime?

Can Yaman al lavoro per “Sandokan”

Negli ultimi giorni, Can Yaman si sta allenando duramente per vestire i panni di Sandokan. “E questo è solo l’inizio” scrive, a commento di un video che lo ritrae in palestra tra pesi e manubri.