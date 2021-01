Nelle ultime ore alcuni siti hanno rilanciato la notizia di una possibile storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman; ora il magazine Chi ha pubblicato in esclusiva alcune foto della coppia ottenendo grande attenzione mediatica

Chi: le foto della coppia

Nei giorni scorsi alcuni magazine hanno parlato di una possibile relazione tra i due destando grande curiosità, tuttavia i diretti interessati non hanno mai smentito o confermato, lasciando un alone di mistero.

Poche ore fa Chi ha pubblicato in esclusiva la cover del nuovo numero in edicola conquistando grande attenzione. La copertina riporta tre immagini nelle quali la conduttrice, classe 1991, e Can Yaman, classe 1989, appaiono insieme. Questo quanto riportato nella didascalia del post: “Questa settimana su ‘Chi’ il primo scoop del nuovo anno: le foto e la cronaca che documentano la storia d'amore tra due sex symbol della tv”.

Il magazine ha poi aggiunto: “Approfittando dell'arrivo di Can in Italia per girare uno spot televisivo, la coppia ha trascorso cinque giorni di passione in un albergo del centro di Roma”.

Can Yaman (FOTO) e Diletta Leotta non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.