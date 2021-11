1/14 ©Getty

E' scoppiata la "Can Mania" e ha colpito non solo le fan italiane, ma quelle di tutto il mondo. La star turca sarà tra i protagonisti della nuova serie prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con RTI, "Viola come il mare", le cui riprese sono iniziate a fine settembre tra Roma e Palermo

Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv