Can Yaman: "Vorrei una donna bella come Francesca Chillemi"

I due attori protagonisti della serie Viola come il mare sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno parlato della loro intesa sul set. Per il divo turco anche un'ospitata ad Amici, dove è stato protagonista di una gag con Cristiano Malgioglio

Una donna bella come Francesca, magari che guardi un po’ meno spesso il cellulare. Can Yaman non ha fatto mistero del suo apprezzamento per la collega di set Francesca Chillemi nel corso di un’ospitata a Verissimo condivisa con lei per il lancio della seconda stagione della serie Mediaset Viola come il mare, già visibile su Infinity e in onda su Canale 5 dal 3 maggio.

Troppo cellulare “Francesca è complessa come Viola – ha detto Yaman – mentre io sono misterioso come il mio personaggio. Sul set l’abbiamo vissuta bene insieme, ci siamo trovati subito nei nostri personaggi e quindi anche nella vita reale”. Unico piccolo appunto mosso alla collega, quello che riguarda l’eccessivo utilizzo dello smartphone: “Quando si stoppano le riprese – ha raccontato Yaman – Francesca guarda subito il cellulare, questo mi dà un po’ fastidio. Ha sempre da fare, dice che deve organizzare le cose con sua figlia. Nella terza stagione faccio anche io un figlio così siamo pari”, ha scherzato.

"PECCATO AVERLA INCONTRATA UN PO' TARDI" Scherzi a parte, però, quali sono i progetti dell'attore per la sua vita privata? "Appena trovo la donna giusta, magari bella come Francesca, lo faccio. È un po' difficile trovarne una bella come lei, che poi devo dire, da quando lavora con me è ancora più bella. Peccato averla conosciuta un po' tardi". Francesca Chillemi ha accolto i complimenti e accettato il gioco delle frecciatine: "È così tutto il giorno, mi stuzzica continuamente. Lo faccio anche io con lui ma qui evito: è molto permaloso".