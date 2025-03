Il Turco, cosa sapere sulla nuova serie tv con Can Yaman

Il protagonista de Il Turco è Can Yaman, qui affiancato da Greta Ferro, attrice italiana carismatica e versatile. Modella e attrice italiana, nata a Vasto il 19 settembre 1995 e cresciuta a Campobasso, nel 2018 ha partecipato al cortometraggio Una giacca per Armani, diventando il volto di Emporio Armani e della linea beauty. In tv, debutta come protagonista in Made in Italy nei panni di Irene, una giornalista che si fa strada nel mondo della moda. Successivamente, recita in Weekend (2020) Io e mio fratello (2023) e nel film per la tv Chiara Lubich - L’amore vince tutto (2021). Nel cast de Il Turco anche l'inglese Will Kemp e Slavko Sobin.