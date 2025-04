9/13 ©Getty

Uno scatto di Daniella Pineda alla première di Los Angeles di The Accountant 2. L'attrice, che subentra in questo sequel con un ruolo di primo piano, ha indossato uno scenografico abito da sera per il red carpet ma il suo accessorio è stato un cartello con un appello a sostegno delle produzioni audiovisive che devono riprendere in California, stato devastato dagli incendi di inizio 2025 e nel quale le produzioni oggi si sono ridotte poiché - ha poi scritto su Instagram - si preferisce spostare le riprese in altri mercati dove i costi generali sono più bassi