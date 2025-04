Queer, il cast del film di Luca Guadagnino con Daniel Craig. FOTO

La pellicola che vede la regia del grande cineasta italiano, in uscita oggi (17 aprile) nelle sale italiane, porta sullo schermo l’intensità e l’alienazione dell’omonimo romanzo di William S. Burroughs. Ambientato nella Città del Messico degli anni ’50, racconta la storia di Lee, un uomo emarginato e inquieto. Al centro della trama, il suo tormentato desiderio per un giovane, Eugene Allerton. Il film è stato presentato in concorso a Venezia nel 2024. Scopriamo chi sono gli interpreti