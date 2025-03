Il Nibbio, la storia di Nicola Calipari diventa un film

"Nicola Calipari è l’esempio del servitore dello Stato, di colui che chiunque vorrebbe vedere nelle nostre istituzioni", ha detto Sandro Petraglia, sceneggiatore de Il Nibbio. Spiegando che, alla moglie (Rosa Villecco), quella definizione non piace. Col film, Petraglia e Alessandro Tonda, il regista, hanno voluto porre l'accento su di un uomo raccontato troppo poco. Un uomo che, dietro la sua veste pubblica, era estremamente umano. E innamorato della sua famiglia.

Per scrivere Il Nibbio, Petraglia si è basato sui libri di Gabriele Polo, all’epoca direttore de Il Manifesto, e sul libro di Giuliana Sgrena Fuoco amico. Ma ha anche parlato con la moglie, per un ritratto che fosse il più fedele possibile. "Ci siamo mossi con il massimo del rispetto, inventando gran parte dei dialoghi visto che non avevamo testimonianze", ha spiegato, raccontando anche la reticenza dei figli nel veder la vita del padre trasposta attraverso dei copioni.

Ne è uscita una spy story ambientata tra Bagdad e l'Italia, con un protagonista che - anziché un supereroe - è un uomo mosso da un profondo senso di giustizia, e dall'amore per la vita. Non ci sono ideologismi, né contesti geo-politici da approfondire ne Il Nibbio. C'è la celebrazione di un uomo che, nell'immaginario collettivo, non è iconico. E nemmeno troppo noto. Ma che merita d'essere conosciuto, per quello che ha fatto e per quello che è stato.