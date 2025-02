Follemente, il film di Paolo Genovese primo al box office

Al debutto in sala, nel weekend del 20-23 febbraio, il film ha raccolto 4.074.619 euro in quattro giorni e un prospetto di oltre 10 milioni

FolleMente, la commedia di Paolo Genovese considerata l’Inside Out italiano, ha conquistato il box office. Al debutto in sala, nel weekend del 20-23 febbraio, il film ha raccolto 4.074.619 euro in quattro giorni e un prospetto di oltre 10 milioni. L’exploit corrobora un fine settimana da 8.323.907 euro, che segna il +21,9% rispetto all’analogo del 2024 e il +43% rispetto al precedente fine settimana. La storia racconta un incontro romantico tra i personaggi di Edoardo Leo e Pilar Fogliati, che però nella testa hanno varie personalità interpretate da Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli e Maria Chiara Giannetta per lei e Claudio Santamaria, Marco Giallini, Rocco Papaleo e Maurizio Lastrico per lui.