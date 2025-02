Timothée Chalamet nella Billboard chart per A Complete Unknown

Chalamet alla Berlinale prima degli Oscar

Le composizioni immortali di Bob Dylan e la voce di Timothée Chalamet hanno accompagnato la lunga promozione del film, iniziata lo scorso dicembre negli Stati Uniti (dove è arrivato in sala per Natale) e proseguita in Europa con tappa anche in Italia, a Roma, dove il regista e il cast hanno incontrato i fan in una serata speciale all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

La pellicola, che è ancora nelle sale, è senz'altro uno dei film più in vista della stagione e continuerà a esserlo fino al prossimo marzo quando gareggerà agli Oscar in ben otto categorie.

Nel mese di febbraio Chalemet riceverà un nuovo bagno di folla a Berlino. Il film sarà proiettato, infatti, nella sezione Berlinale Specials dell'annuale Festival del Cinema e la presenza del suo interprete principale è stata confermata proprio nelle ultime ore.

Comunque, anche quando si concluderà la stagione del film di Mangold, la voce di Chalamet risuonerà a lungo tra i fan dell'attore e del progetto. Tra i brani cantati dall'attore menzioniamo le celebri Mr. Tambourine Man, The Times They Are A-Changin', Masters of War e Blowin' in the Wind, inclusa nell'album nella versione a due voci, con Monica Barbaro.