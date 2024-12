A Complete Unknown, Timothée Chalamet sul red carpet di Los Angeles

5/15 ©IPA/Fotogramma

Timothée Chalamet ha lavorato per anni alla messa a punto del suo Dylan. L'attore, che nel biopic recita e canta, ha rivelato di aver chiesto consiglio a colleghi navigati, come Austin Butler, Oscar Isaac e Christian Bale, per prepararsi al meglio per il personaggio. Al momento è impegnato con la produzione di Marty Supreme, da qui il look sfoggiato nelle ultime settimane in pubblico

