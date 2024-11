A Complete Unknown, la "performance dell'anno" di Timothée Chalamet

Timothée Chalamet, gli elogi

A Complete Unknown racconterà l’arrivo di un diciannovenne Bob Dylan a New York. La pellicola ripercorrerà i primi successi e l’ascesa di uno degli artisti più influenti di sempre, nel cast Elle Fanning nel ruolo di Sylvie Russo, Monica Barbaro nei panni Joan Baez ed Edward Norton in quelli di Pete Seeger. Presenti anche Boyd Holbrook come Johnny Cash e Scoot McNairy come Woody Guthrie.