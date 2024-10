A Complete Unknown, Timothée Chalamet ricrea Bob Dylan. VIDEO

Nella nuova clip di A Complete Unknown, il biopic di James Mangold sugli inizi della carriera di Bob Dylan, Timothée Chalamet ha ricreato Subterranean Homesick Blues, il classico del cantautore del 1965. Difficile distinguere l’interprete dall’originale: il videoclip, che contiene sia scene della pellicola, sia filmati del dietro le quinte, mostra l'attore mentre sfoglia cartelli decorati con il testo della canzone, che nel frattempo lui stesso canta riproducendo perfettamente la tonalità di Dylan. Il trailer uscito in precedenza aveva invece offerto frammenti dell’interpretazione dei brani Girl from the North Country e Rolling Stone.