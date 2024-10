Deliver Me From Nowhere, Jeremy Allen White è Bruce Springsteen

Giubbotto di pelle, camicia a quadri, chioma voluminosa. La prima foto di Jeremy Allen White nei panni di Bruce Springsteen nel biopic Deliver Me From Nowhere mostra l’attore nel racconto della realizzazione dell’album Nebraska, pubblicato da The Boss nel 1982. L’adattamento dell’omonimo libro di Warren Zanes, scritto e diretto da Scott Cooper, sta eseguendo le riprese tra il New Jersey, New York e Los Angeles e uscirà nei cinema il prossimo anno. Secondo un comunicato stampa, la registrazione di Nebraska di Springsteen “ha segnato un momento cruciale nella sua vita, di cui avrebbe parlato apertamente solo decenni dopo la sua uscita. È considerato un punto di riferimento nella sua odissea musicale e una fonte di ispirazione per una generazione di artisti e musicisti. Registrato su un registratore a quattro tracce nella camera da letto di Springsteen e senza la E Street Band, Nebraska è considerato uno dei lavori più duraturi di Springsteen – un disco acustico crudo, infestato e popolato da anime perdute alla ricerca di una ragione per credere”. Oltre ad Allen White, il cast include anche Stephen Graham nel ruolo del padre di The Boss, Paul Walter Hauser nel ruolo del tecnico della chitarra Mike Batlan e Odessa Young, che dovrebbe interpretare un interesse amoroso dell’artista. Inoltre, Jeremy Strong sarebbe in trattative per interpretare Jon Landau, il manager di lunga data di Springsteen.