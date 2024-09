Tra Jeremy Allen White e Molly Gordon le cose potrebbero farsi serie fin da subito . Poco prima che le foto del loro bacio diventassero virali, i due attori erano stati fotografati mentre visitavano una casa che non è di proprietà di nessuno dei due. Page Six si è spinto oltre parlando apertamente di ricerca di una casa da parte delle due star di The Bear, le quali avrebbero deciso di approfondire la reciproca conoscenza stabilendosi entrambi a Los Angeles, che è già la città dell'attore statunitense, dal momento che lì vivono le sue due figlie, nate dal matrimonio con Addison Timlin. A proposito della nuova relazione che sta nascendo tra le colline di Hollywood, People ha riferito ciò che ha detto una fonte vicina ad entrambi. I due attori non hanno iniziato a frequentarsi che qualche settimana fa , nonostante il reciproco interesse fosse evidente da qualche tempo. La fonte parla di “chimica intensa” anche quando erano fuori dal set. Jeremy Allen White e Molly Gordon “sembrano curiosi di conoscersi meglio” , riferisce la fonte, “Sono affettuosi, fanno conversazioni profonde, sembrano divertirsi”, parole che lasciano pochi dubbi sull'inizio di qualcosa che è maturato col tempo ma su cui i diretti interessati non si sono espressi in nessun modo, almeno per ora.

Con Rosalia sarebbe finita

Le notizie che da qualche giorno circolano su Jeremy Allen White e la sua nuova fiamma, la collega Molly Gordon, spazzano via i dubbi sulla fine, anch'essa parecchio fumosa, della storia d'amore tra la star di The Bear e Rosalia, che è stata sua partner per diversi mesi.

L'assenza di conferme sull'inizio di una relazione, anche in quel caso, non era stata troppo necessaria per gli osservatori, dal momento che l'attore e la cantautrice spagnola sono stati visti insieme con regolarità in pubblico dalla fine del 2023 fino alla scorsa estate.

Le foto in cui Allen White stringe e bacia la collega di The Bear - che, curiosamente, nello show è anche l'interesse amoroso del suo personaggio, lo chef Carmy Berzatto - hanno aperto numerosi interrogativi sulla vita sentimentale dell'attore che, in effetti, non era stato visto in compagnia di Rosalia per tutta l'estate.

Gli ultimi movimenti pubblici dei tre nomi coinvolti, però, chiarirebbero la situazione, almeno in apparenza.

Jeremy Allen White avrebbe iniziato una nuova storia con Molly Gordon e ciò spiegherebbe anche la sua assenza alla festa di compleanno di Rosalia che si è svolta a Parigi nei giorni delle sfilate e di cui la cantante stessa ha offerto un ampio resoconto via social.

Tra i fan di The Bear, intanto, la curiosità sulla nuova love story del beniamino dello show è altissima.

Il personaggio di Gordon non è apparso che in qualche scena nella terza stagione della serie e la prossima, che sarà trasmessa quasi certamente nel 2025, potrebbe rivelare il destino della coppia sullo schermo. Fuori dallo schermo è probabile che le cose diventino chiare molto prima.