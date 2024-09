Jeremy Allen White, il bacio con Molly Gordon. Con Rosalia è finita?

La star vincitrice dell'Emmy è stata sorpresa a Los Angeles in atteggiamento affettuoso con l'attrice statunitense che in “The Bear” interpreta la dottoressa Claire, interesse amoroso dello chef Carmy.

Le foto dei due sono uscite a poche ore di distanza dal compleanno di Rosalia, la cantante con cui Allen White ha fatto coppia per quasi un anno

Cosa sta succedendo tra Jeremy Allen White e Molly Gordon? E Rosalia, sarebbe giusto dire, perché, dal momento che la star di The Bear è in coppia dalla fine del 2023 con la cantante spagnola, tutti sono rimasti più che sorpresi dagli scatti diffusi online dalla stampa americana in cui l'attore bacia la collega con cui recita nello show da qualche tempo.

Le foto, scattate a Los Angeles dai paparazzi, mostrano i due in atteggiamento affettuoso. Jeremy Allen White stringe la collega e la bacia in per strada prima di aprirle la portiera per farla salire in auto.

I baci a Los Angeles con la collega di The Bear

I fan di The Bear sono in subbuglio da quando le foto di Jeremy Allen White con Molly Gordon hanno iniziato a circolare diventando virali.

In molti si sono chiesti se l'avvistamento con bacio tra i due attori fosse legato alle riprese della nuova stagione di The Bear ma, visto che il set dello show non riaprirà prima dell'inizio del nuovo anno, tempistica svelata dallo stesso protagonista prima dell'estate, l'ipotesi è da escludere.

Jeremy Allen White potrebbe aver iniziato una relazione con la collega Molly Gordon, trasferendo nella vita vera un interesse per l'attrice che replica quello che è nato sulla scena.

Lo chef Carmy, un uomo completamente dedito al lavoro che difficilmente si concede distrazioni, nella seconda stagione dello show finisce tra le braccia di Clare, una ragazza con cui è cresciuto a Chicago e che ha perso di vista per molto tempo prima di incontrarla di nuovo, da adulta, innamorandosene perdutamente.

La ragazza, in qualche modo, finisce per scalfire la corazza dello chef anche se tra di loro le cose non si mettono per il meglio.

Prima dell'uscita degli scatti che li ritraggono in atteggiamento intimo, nessuno aveva immaginato che tra i due attori ci fosse complicità anche fuori dal set.

Jeremy Allen White, nuovo sex symbol internazionale grazie anche alla sua collaborazione con Calvin Klein, è apparso a tutti molto coinvolto nella relazione con Rosalia, una storia che va avanti da diversi mesi ma che non è mai stata commentata in nessun modo dai due diretti interessati che, però, non hanno mai nascosto pubblicamente la loro frequentazione. leggi anche Jeremy Allen White e Calvin Klein, la nuova pubblicità di nuovo virale

La storia con Rosalia si è raffreddata? Le foto di Jeremy Allen White in atteggiamento complice con la collega Molly Gordon sono iniziate a circolare sui media statunitensi, tra cui People e TMZ, nella giornata di giovedì 26 settembre, mentre dall'altra parte dell'Oceano, a Parigi, Rosalia si stava ancora godendo l'atmosfera festosa che ha accompagnato il suo trentaduesimo compleanno.

La cantante spagnola, che si trova nella capitale francese per la Settimana della Moda (I VIP IN PRIMA FILA ALLE SFILATE), sembra non aver accusato il colpo in alcun modo e, dopo aver celebrato la ricorrenza con un party scatenato pieno di amiche, tra cui le top model Gigi Hadid, Kendall Jenner e Vittoria Ceretti, ha ringraziato i fan per gli auguri su Instagram scrivendo che per il suo compleanno non avrebbe potuto avere di più.

Rosalia e Jeremy Allen White erano stati fotografati insieme per l'ultima volta proprio a Parigi, entrambi invitati da Louis Vuitton a una festa alla vigilia dei Giochi Olimpici.

In quell'occasione, i due si erano mostrati in pubblico vicini e complici come sempre, quasi incuranti dell'attenzione dei fotografi.

Da allora, però, l'attore di The Bear ha trascorso l'estate da solo negli Stati Uniti, occupato dai suoi prossimi progetti (a breve si troverà sul set del biopic su Bruce Springsteen) e dalle sue due figlie, avute dalla ex moglie Addison Timlin.

I fan dell'attore, abituati a vederlo spesso da solo nella città degli angeli, non sospettavano minimamente di una crisi tra lui e la cantante né dell'inizio di una possibile nuova storia d'amore. Molte sono le ipotesi e tutto è, al momento, in attesa di conferme.