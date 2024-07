Searchlighy Picture ha diffuso il primo teaer del biopic in cui l'attore americano interpreta il celebre artista, Diretto da James Mangold, il lungometraggio vede la partecipazione di dward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz e Scoot McNairy. La pellicola dovrebbe uscire nelle sale americane a dicembte

Timothée Chalamet veste i panni di Bob Dylan nel primo teaser trailer di A Complete Unknown, il biopic che racconta gli anni giovanili del grande artista e cantautore. La pellicola narra l’arrivo di un diciannovenne Dylan dal Minnesota al Village di New York nei primi anni Sessanta. L'allolora perfetto sconosciuto Bob Dylan, aveva ottenuto il primo contratto discografico con la Columbia Records e si era innamorato della celebre cantante folk Joan Baez. la pellicola racconta il rapido successo del musicista che culmina nella innovativa esibizione di rock and roll elettrico al Newport Folk Festival nel 1965. Le rprese riprese sono iniziate in New Jersey e sono proseguite fino a giugno

La regia e il cast A Complete Unknown, è diretto da James Mangold, la sceneggiatura è di Jay Cocks e James Mangold, prodotto da Fred Berger, Alex Heineman, Peter Jaysen, Bob Bookman, Alan Gasmer, Jeff Rosen, Timothée Chalamet e James Mangold. Oltre a Chalamet, il cast comprende e Elle Fanning nel ruolo di Sylvie Russo, Nick Offerman nel ruolo di Alan Lomax, Boyd Holbrook nel ruolo di Johnny Cash ed Edward Norton nel ruolo di Pete Seeger. .Nel video Chalamet passeggia per le strade di Manhattan accanto a luoghi iconici per la dylanologia tra cui lo storico Cafe Wha? del Village e il Chelsea Hotel sulla 23esima Strada. L'attore di Chiamami Con il Tuo Nome canta con la sua voce una versione della canzone di protesta del 1963 A Hard Rain's a-Gonna Fall, mentre le sue attenzioni amorose sembrano divise in un triangolo ai cui vertici sono Joan Baez e Sylvie Russo (una versione romanzata dell'allora ragazza di Dylan Susan Rotolo che appare sulla copertina dell'album The Freewheelin

Timothée Chalamet interpreterà le canzoni di Dylan L9attore sarà anche l'interprete di tutte le canzoni contenute nella storia. Per dare il massimo, ha ammesso di aver richiesto gli stessi professionisti scelti da Austin Butler per impersonare Presley nel film biografico Elvis di Baz Luhrmann, ruolo per cui la star statunitense ha vinto il Golden Globe e ha sfiorato l'Oscar.

Le parole del regista «Questo film è stato un sogno per quasi cinque anni, sono stato entusiasta di iniziare le riprese e sono grato per il sostegno di Searchlight, di Timothée e di tutti gli attori di talento che sono saliti a bordo per contribuire a creare il mondo unico di questo film, ambientato in un momento così cruciale della nostra cultura e popolato da artisti e personaggi davvero unici. Sono anche profondamente grato per il supporto di Bob Dylan e Jeff Rosen che hanno aiutato Jay, me e la troupe con i loro ricordi, la loro saggezza e l'accesso ai loro incredibili archivi”. approfondimento A Complete Unknown, Timothée Chalamet canta Bob Dylan. VIDEO